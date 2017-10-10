В Совфеде оценили предложение президента Чехии заплатить Украине за Крым

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Идею президента Чехии Милоша Земана о том, что Украина могла бы получить от России компенсацию за Крым, прокомментировал в интервью RT зампред комитета Совета Федерации по международным делам и глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Сенатор напомнил, что Крым стал частью России в соответствии с принципами международного права и по воле населения полуострова, выраженной на референдуме. "Так может дойти до того, что Калининградская область кому-то не понравится, потом кто-то по Сахалину начнёт вопросы задавать и так далее", — сказал Климов.

По его словам, единственный выход для Украины заключается в том, чтобы "признать объективную реальность" и вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.

Во вторник президент Чехии Милош Земан, выступая перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, однако Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию в форме выплаты либо поставок нефти или газа.