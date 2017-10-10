США по-прежнему выступают за единство Испании

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила на брифинге, что позиция президента США по референдуму Каталонии не изменилась, он выступает за единство Испании.

"Наша позиция не изменилась. Наша позиция соответствует тому, что сказал президент пару недель назад", — сказала она.

Сандерс отметила при этом, что по вопросу диалога между Каталонией и правительством Испании решение должны принять сами граждане страны.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за сохранение Каталонии в составе Испании. По его словам, Испания — "великая страна", "она должна оставаться единой".

Во вторник, 10 октября, глава женералитета Карлес Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.