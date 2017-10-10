Джоли и Пэлтроу рассказали о сексуальных домогательств Вайнштейна

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Американские актрисы Гвинет Пелтроу и Анджелина Джоли наряду с другими актрисами сообщили о том, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна, пишет газета New York Times.

Как пишет издание, Пэлтроу сообщила, что когда ей было 22 года, Вайнштейн взял ее на главную роль в экранизации романа Джейн Остин "Эмма". Перед тем как начались съемки продюсер вызвал молодую актрису в свой гостиничный номер и сделал непристойное предложение.

"Я была ребенком, меня приняли на работу, я была ошеломлена", — сообщила актриса. Пелтроу сообщила о произошедшем Брэду Питту, с которым в то время встречалась. Питт заступился за актрису, и после разговора с ним Вайнштейн предупредил девушку, что она не должна никому рассказывать о случившемся. "Я думала, что он уволит меня", — сказала она.

Анджелина Джоли сообщила, что она столкнулась с подобным поведением со стороны Вайнштейна во время выхода фильма "Превратности любви" в конце 90-х. "У меня был неприятный опыт с Харви Вайнштейном в молодости, в результате я предпочла никогда с ним больше не работать и предупредила тех, кто соглашался (работать с ним- ред.). Такое поведение по отношению к женщинам в любой области, любой стране — неприемлемо", — сообщила Джоли.

О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали американская актриса Розанна Аркетт, снявшаяся в фильме "Криминальное чтиво" и известная французская актриса Жюдит Годреш.

По информации издания New York Times, которое опубликовало результаты собственного расследования, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

Сам Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.