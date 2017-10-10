В Мадриде считают недопустимым заявление Пучдемона

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Правительство Испании считает недопустимым заявление по поводу независимости автономного сообщества Каталония, сделанное председателем правительства автономии Карлесом Пучдемоном, сообщает агентство Efe со ссылкой на источник в испанском правительстве.

Выступая во вторник в каталонском парламенте, Карлес Пучдемон заявил, что согласно результатам прошедшего 1 октября референдума он "принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством". Однако затем он призвал парламент "приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры".

По мнению источника агентства Efe в испанском правительстве, недопустимо "делать неявное объявление независимости, чтобы потом его ясно приостанавливать".

В правительстве напомнили, что закон о референдуме, на основании которого делал заявление глава женералитета, незаконен, а его действие приостановил Конституционный суд страны.

Референдум о независимости прошел в автономном сообществе 1 октября. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18% избирателей при явке в 43,03%. Официальный Мадрид референдум не признает. Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".