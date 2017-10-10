Мексика не признает Каталонию независимым государством

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

МЕХИКО, 10 окт – РИА Новости. Мексика не признает независимость Каталонии от Испании, заявил во вторник глава МИД латиноамериканской страны Луис Видегарай.

"Если, несмотря на политический диалог, правительство Каталонии в одностороннем порядке объявит о независимости, правительство Мексики в соответствии с международным правом не признает Каталонию как независимое государство", – заявил Видегарай, выступая в мексиканском сенате.

Министр заявил также, что его страна выступает за единство Испании, чтобы насилие "никогда не стало путем для решения противоречий". Он высказался за мирное решение конфликта в рамках законности при уважении испанской конституции и государственных институтов.

Ранее глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон представил местному парламенту результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Также Пучдемон призвал парламент Каталонии приостановить провозглашение независимости и вести переговоры.