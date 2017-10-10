Эксперт: Мадрид не пойдет на диалог с Каталонией

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мадрид не пойдет на переговоры с Каталонией, и автономия не получит независимости, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Ранее сообщалось, что председатель правительства Карлес Пучдемон призвал парламент Каталонии приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с Мадридом.

"Я не уверен, что с ними будет вести диалог испанское правительство, поскольку референдум — это антиконституционный акт. Это абсолютно безнадежное дело. Мадрид не пойдет на переговоры, пока каталонцы не признают, что референдум был незаконным. Но они этого не признают, естественно", — заявил он РИА Новости.

По словам эксперта, призыв Пучдемона приостановить провозглашение независимости, чтобы начать диалог с Мадридом для согласованного решения, — "это единственно умное (решение) в этой ситуации".

"Я думаю, что каталонцы дальше будут вести свою политику: они могут чего-то добиться в плане улучшения своего экономического положения — оно и так очень хорошее, одно из лучших в Испании — но ничего на уровне выхода из Испании или особого статуса Каталонии в Испании не будет", — сказал Швейцер.

Сложившая ситуация, по мнению эксперта, может привести к упразднению Мадридом администрации Каталонии и введению прямого управления автономией из столицы.

"Есть 151-я статья конституции, которая может ввести прямое управление Каталонией из Мадрида, то есть упразднят вообще эту администрацию. Но это тоже сложный путь", — сказал собеседник агентства.

Швейцер также уверен, что в результате будут происходить невооруженные волнения.

Во вторник, 10 октября глава женералитета Карлес Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".