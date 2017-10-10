Белый дом: предложение Трампа помериться IQ с госсекретарем было шуткой

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома назвала "шуткой" предложение президента США Дональда Трампа помериться уровнем IQ с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

"Президент определенно никогда не сомневался в том, что госсекретарь необычайно умен, он пошутил и ничего больше", — сказала официальный представитель Белого дома.

Ранее во вторник Трамп, комментируя сообщения о том, что Тиллерсон употребил ругательство в его адрес, предложил сравнить его и свои результаты теста на определение коэффициента интеллекта (IQ).

"Думаю, что это "фейковые новости". Но если он действительно это сказал, то, полагаю, нам нужно сравнить (результаты) тестов IQ. И могу вам сказать, кто победит", — сказал Трамп в интервью журналу Forbes.

Сандерс повторила, что "президент полностью доверяет госсекретарю Тиллерсону, с которым провел отличную встречу ранее сегодня".

"Они будут работать рука об руку над (продвижением) программы президента", — сказала Сандерс.

На прошлой неделе телеканал NBC News сообщил, что Тиллерсон нелестно отзывался о Трампе и намеревался летом покинуть свой пост, но остался после уговоров вице-президента Майка Пенса. Тиллерсон опроверг эту информацию, заявив, что "остается привержен президенту", а Трамп обвинил телеканал в распространении заведомо ложных сведений и потребовал извинений.