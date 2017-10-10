Соцпартия Каталонии: Пучдемон не имеет мандата провозглашать независимость

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Лидер Каталонской соцпартии Микель Исета заявил, что результаты голосования 1 октября не могут быть достаточным основанием для провозглашения независимого государства.

"38,47% ´- это не народ Каталонии", — заявил Исета, имея в виду, что именно такое число каталонцев проголосовали за независимость, если принимать во внимание всех тех, кто обладает избирательным правом в автономном сообществе.

Он также отметил, что "нельзя приостановить декларацию независимости, которую он (глава женералитета) не сделал".

Ранее, выступая в каталонском парламенте, Карлес Пучдемон заявил, что согласно результатам прошедшего 1 октября референдума он "принимает мандат граждан… для того, чтобы Каталония стала независимым государством". Однако затем он призвал парламент "приостановить действие декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который сделает возможным согласованные переговоры".

Лидер фракции "Граждане" в каталонском парламенте Инес Аримадас заявила, что у Пучдемона "никогда не было большинства, чтобы провозглашать независимость". Он назвала действия Пучдемона "ударом по демократии, по парламенту, по Испании и по Европейскому Союзу".

Во вторник, 10 октября глава женералитета Карлес Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".