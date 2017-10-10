При столкновении между подразделениями ВСУ погибли 3 солдата, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Трое украинских силовиков погибли, восемь ранены в результате боестолкновения между подразделениями ВСУ на Мариупольском направлении, заявили во вторник в оперативном командовании ДНР.

"С 19.00 до 20. 00 в районе Лебединского (под контролем Киева) из-за несогласованности действий произошло боестолкновение между мобильной группой отдельного батальона 36 бригады и военнослужащими 59 бригады", — сказал журналистам представитель командования ДНР, ссылаясь на источник в вооруженных силах Украины.

По его словам, причиной боестолкновения между силовиками стало "отсутствие взаимодействия между подразделениями, незнание суточных паролей и опознавательных знаков".

"В ходе боестолкновения применялись различные виды гранатометов и стрелкового оружия. С обеих сторон потери составили трое убитыми и восемь ранеными", — добавили в командовании.

Также в оперативном командовании заявили, что украинские силовики пытались спровоцировать ополченцев на ответный огонь на юге ДНР.

"Командиром 59 бригады была отдана команда на открытие огня по позициям ВС ДНР в районе Ленинского, дабы спровоцировать на ответный огонь и списать потери на обстрелы с нашей стороны. Военнослужащие не купились на провокацию и не открывали огонь в направлении позиций ВСУ", — сказал представитель командования.