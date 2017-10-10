Пассажиры авиарейса Москва - Нью-Йорк связали дебошира и передали ФБР

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Пассажир бизнес-класса рейса "Аэрофлота" Москва-Нью-Йорк ударил бортпроводницу и подрался с другим пассажиром, хулигана связали и передали американской полиции, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Инцидент произошел 8 октября в бизнес-классе самолёта, следовавшего рейсом SU102 из Москвы в Нью-Йорк.

"В течение полета пассажир вел себя неадекватно (предположительно находился в состоянии сильного алкогольного опьянения), ударил в область лица бортпроводницу, подрался с пассажиром бизнес-класса", — сообщили в авиакомпании во вторник.

Дебоширу были выданы устное и письменное предупреждение, впоследствии он был связан другими пассажирами и по прилету в аэропорт назначения передан полиции и ФБР.

"В данный момент сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос возбуждения уголовного дела", — добавили в "Аэрофлоте".