Регулятор США предлагает отменить решение Обамы по сокращению выбросов

МЕХИКО, 10 окт – РИА Новости. Агентство США по охране окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA) во вторник опубликовало официальное предложение об отказе от решений предыдущего президента страны Барака Обамы по борьбе с изменением климата и сокращения вредных выбросов (Clean Power Plan), сообщает EPA.

Как отмечается в сообщении, такой шаг позволит избежать расходов до 33 миллиардов долларов до 2030 года.

Глава агентства Скотт Прюитт (Scott Pruitt) заявил, что замена этому акту будет готовиться "бережно, осторожно и со смирением, выслушав все затронутые правилами стороны". Агентство также заявляет, что план Обамы не соответствует закону страны о чистом воздухе.

План Обамы предполагал сокращение выбросов углекислого газа к 2030 году на 32% по сравнению с 2005 годом. В марте 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий решение Обамы о выбросах электростанций.