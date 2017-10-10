Пучдемон заявил, что Каталония получила право на независимость

МАДРИД, 10 окт — РИА Новости. Председатель правительства Карлес Пучдемон, выступая перед каталонским парламентом, заявил, что регион "получил право стать независимым государством в форме республики".

"Миллионы граждан считают, что единственный способ сохранить самоуправление в том, чтобы Каталония стала государством", — заявил он.

При этом он призвал парламентариев приостановить провозглашение независимости и вести переговоры с властями. По его мнению, "результаты (референдума-ред.) должны быть приняты во внимание во время диалога (с властями Испании-ред.), который мы готовы взять на себя".

Во вторник глава женералитета Карлес Пучдемон представил парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.