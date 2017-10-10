ОБСЕ призвала отвести вооружение и провести разминирование в Донбассе

ЛУГАНСК, 10 окт — РИА Новости. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг призвал стороны конфликта в Донбассе отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения и разминировать территорию.

В 2015 году было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"Отведите вооружение, как договорились ранее. Я сейчас имею в виду минометы, артиллерийские орудия, танки и РСЗО (реактивные системы залпового огня — ред.). Отведите силы в местах, где вы находитесь слишком близко. И уберите мины и неразорвавшиеся боеприпасы там, где они до сих пор есть", — сказал Хуг на брифинге в Луганске.

По его словам, в СММ ОБСЕ понимают с военной точки зрения, почему на тех или иных позициях до сих пор остается вооружение и почему ряд подразделений остаются на своих местах. "Но сейчас как раз время, чтобы военная логика исчезла и настало время для гражданской логики… Украина, РФ, господин Плотницкий (глава ЛНР Игорь Плотницкий — ред.) и господин Захарченко (глава ДНР Александр Захарченко — ред.) договорились о мерах, которые должны быть приняты, и договорились о том, что гражданская логика должна вводиться", — подчеркнул Хуг.

Он заявил, что с наступлением холодов отвести вооружение и разминировать территории будет гораздо сложнее. "Скоро почва будет замерзшей и на ней будет лежать снег, и тогда будет практически невозможно провести разминирование и убрать какое-то вооружение. И сейчас это последняя возможность для того, чтобы выполнить свои обязательства", — добавил замглавы миссии ОБСЕ.