Крым - это не предмет сделки, заявил Слуцкий на высказывание Земана

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Крым — это не предмет торга или сделки, слова президента Чехии Милоша Земана о выплате Украине компенсации за присоединение полуострова к РФ в какой-либо форме не выдерживают никакой критики, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего по сути присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики. Россия ничего никому платить не будет. Крым — это не предмет торга или сделки", — заявил Слуцкий журналистам.
Он напомнил, что воссоединение полуострова с РФ произошло на основе прямого волеизъявления его народа, "а путем купли-продажи".