Крым - это не предмет сделки, заявил Слуцкий на высказывание Земана

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Крым — это не предмет торга или сделки, слова президента Чехии Милоша Земана о выплате Украине компенсации за присоединение полуострова к РФ в какой-либо форме не выдерживают никакой критики, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее во вторник президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров.

"Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего по сути присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики. Россия ничего никому платить не будет. Крым — это не предмет торга или сделки", — заявил Слуцкий журналистам.

Он напомнил, что воссоединение полуострова с РФ произошло на основе прямого волеизъявления его народа, "а путем купли-продажи".