В столице Мексики начали сносить поврежденные землетрясением здания

МЕХИКО, 10 окт – РИА Новости. Власти мексиканской столицы начали во вторник снос зданий, признанных негодными для жилья и представляющими опасность после мощного землетрясения, сообщил мэр Мехико Мигель Анхель Мансера.

Ранее Мансера называл цифру от 800 до 1 тысячи строений, которые могут снести ввиду полученных при землетрясении повреждений. По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек по всей Мексике (из них 228 погибли в столице), еще около 70 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября.

Пока власти составили первоочередной список на слом более чем из 10 зданий, работы начались на трех объектах.

"Начались работы по сносу пострадавших от прошлого землетрясения зданий, чтобы обеспечить вашу безопасность", – написал Мансера в своем микроблоге в Twitter.

Comenzaron los trabajos de demolición en dos inmuebles afectados por el sismo pasado para garantizar tu seguridad #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 10 октября 2017 г.

​Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 37,5 миллиарда песо (более 2 миллиардов долларов).