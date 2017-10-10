В столице Мексики начали сносить поврежденные землетрясением здания

МЕХИКО, 10 окт – РИА Новости. Власти мексиканской столицы начали во вторник снос зданий, признанных негодными для жилья и представляющими опасность после мощного землетрясения, сообщил мэр Мехико Мигель Анхель Мансера.
Пока власти составили первоочередной список на слом более чем из 10 зданий, работы начались на трех объектах.
"Начались работы по сносу пострадавших от прошлого землетрясения зданий, чтобы обеспечить вашу безопасность", – написал Мансера в своем микроблоге в Twitter.
Comenzaron los trabajos de demolición en dos inmuebles afectados por el sismo pasado para garantizar tu seguridad #mm— Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 10 октября 2017 г.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 37,5 миллиарда песо (более 2 миллиардов долларов).