ОБСЕ призвала к открытию новых пунктов пропуска в Донбассе

ЛУГАНСК, 10 окт — РИА Новости. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг призвал стороны конфликта в Донбассе к открытию новых пунктов пропуска для мирных жителей между подконтрольной Киеву территорией и самопровозглашенной Луганской народной республикой.

В настоящее время между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией работает только один пункт пропуска. Он расположен в Станице Луганской.

"Мы сегодня своими глазами могли видеть страдания людей, которые вынуждены пересекать мост в Станице Луганской, а это является на данный момент единственным пунктом пропуска в Луганской области. И поэтому очень важно, чтобы еще были открыты контрольные пункты для выезда в Луганской области, чтобы люди могли пересекать линию соприкосновения не только пешком, но также используя машины", — сказал Хуг на брифинге в Луганске.

Он подчеркнул, что СММ ОБСЕ готова способствовать диалогу между сторонами конфликта для открытия новых КПП в Донбассе. "Но это в руках людей, которые контролируют ситуацию здесь, и также правительства Украины договориться об открытии пунктов", — добавил Хуг.