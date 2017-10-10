КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с лидером России Владимиром Путиным выступил за восстановление в полном объеме торгово-экономических связей между РФ и Молдавией.

"Выразил пожелание, чтобы торгово-экономические связи между нашими странами были восстановлены в полном объеме", — написал Додон на своей странице Facebook после встречи с президентом РФ во вторник в Сочи.

Как отметил Додон, он еще раз поблагодарил российского лидера за ряд положительных решений по экспорту молдавской продукции на российский рынок и по амнистии для трудовых мигрантов.

"За восемь месяцев 2017 года экспорт молдавской продукции на российский рынок по некоторым позициям увеличился в несколько раз. Подобного увеличения нашего торгового оборота не было уже на протяжении 10 лет. Миграционной амнистией смогли воспользоваться десятки тысяч наших соотечественников, работающих в России", — сказал Додон.

Россия, опасаясь реэкспорта из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции после того, как Молдавия в июне 2014 года подписала с Евросоюзом соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В течение 2017 года состоялось несколько встреч между главами России и Молдавии. Президенты затронули несколько принципиальных вопросов, в числе которых экспорт молдавских товаров на российский рынок.

Заняв должность президента 23 декабря 2016 года, Додон совершил несколько официальных визитов в Москву и провел ряд встреч с лидером России Владимиром Путиным. В результате стороны достигли договоренностей по вопросам миграционной политики и экспортным поставкам.