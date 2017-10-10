Додон заверил Путина, что не подпишет ни один антироссийский закон

КИШИНЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно.

Противостояние президента Додона с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует законодательные инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов. В конце сентября депутаты повторно проголосовали за законы, которые ранее отклонил Додон, и отправили их на повторное рассмотрение президенту.

"Заверил президента России, что не подпишу ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно. Это, в частности, касается и законопроекта о запрете трансляции российских новостных и информационно-аналитических передач на территории Молдавии", — написал Додон на своей странице Facebook после встречи с президентом РФ во вторник в Сочи.

По словам Додона, далеко не всех в молдавской политической элите устраивает улучшение отношений и развитие стратегического партнерства между странами.

"Правительство и парламентское большинство, контролируемое странами Запада, всеми силами пытаются подорвать отношения между нашими странами. Заявил, что категорически осуждаю любые антироссийские проявления в деятельности властей Молдавии, такие как депортации из Молдавии российских должностных лиц, журналистов и артистов, антироссийскую пропаганду государственных СМИ", — заявил Додон.

Заняв должность президента 23 декабря 2016 года, Додон совершил несколько официальных визитов в Москву и провел ряд встреч с Путиным. В результате стороны достигли договоренностей по вопросам миграционной политики и экспортным поставкам.