Выступление главы женералитета в парламенте Каталонии отложено на час

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Выступление председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в парламенте автономного сообщества, которое должно было начаться в 18.00 (19.00 мск), отложено на час.

Причиной стало проведение заседания президиума парламента, сообщает телеканал 24 Horas

Во вторник, 10 октября глава женералитета Карлес Пучдемон должен представить парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Этот референдум не признают испанские власти, еще до проведения он был заморожен Конституционным судом страны. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".