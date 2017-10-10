Юрист не нашел правовых оснований для выплаты Украине компенсации за Крым

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин не видит правовых оснований для выплаты компенсаций за Крым Украине со стороны России, а на заключение специального договора по этому поводу Россия не пойдет, прогнозирует юрист.

Ранее во вторник президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа". Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Крым не продается.

"Оснований нет. Потому что здесь либо договор должен быть, нормы договора. Это должны мы с ними заключить соглашение, тогда этот вопрос будет урегулирован… Но для России это не вариант. Если мы пойдем на этот договор, предположим, с правительством (президента Украины Петра) Порошенко, то завтра придет какой-нибудь (украинский националист Дмитрий) Ярош, который скажет: да Россия нас обманула, договор разрываем, и снова требуем… Все вернется на круги своя", — пояснил Капустин в интервью РИА Новости.

По его словам, "предмет договора, который подвержен политической конъюнктуре, имеет слабую перспективу на то, что его заключат".

Еще одна сложность, по оценке юриста-международника, заключается в том, что очень сложно оценить реальный ущерб, который понесло государство Украина.

"Утрата суверенитета над территорией – это политический ущерб. А политический ущерб, как правило, урегулируется политическими средствами", — отметил президент Ассоциации международного права.

Наконец, считает юрист, Россия вообще не может пойти на такую компенсацию, потому что исходит из того, что Крым вступил в состав РФ по свободному решению своих избирателей.

"Эта идея (о компенсации, — ред.) в 2014 году уже некоторыми европейскими юристами и политиками уже поднималась. Но у нас эта идея не получает поддержки по целому ряду причин. Это был (с точки зрения РФ, — ред.) акт суверенного волеизъявления. Мы их (Крым) приняли так, как они сказали… Мы взяли под свой суверенитет с учетом волеизъявления народа, и здесь каких-либо компенсаций быть не может", — считает юрист.

Поэтому идея чешского президента, по оценке юриста, это "такое прекрасное предложение, которое делается, чтобы найти какой-то паллиатив (временное решение, — ред.), чтобы одни не обиделись и вторые были согласны".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".