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Юрист не нашел правовых оснований для выплаты Украине компенсации за Крым

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (106)
19:2110.10.2017
(обновлено: 19:24 10.10.2017)
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© РИА Новости / Василий БатановВид на бухту в Балаклаве. Архивное фотоВид на бухту в Балаклаве. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин не видит правовых оснований для выплаты компенсаций за Крым Украине со стороны России, а на заключение специального договора по этому поводу Россия не пойдет, прогнозирует юрист.

Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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Ранее во вторник президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа". Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Крым не продается.

"Оснований нет. Потому что здесь либо договор должен быть, нормы договора. Это должны мы с ними заключить соглашение, тогда этот вопрос будет урегулирован… Но для России это не вариант. Если мы пойдем на этот договор, предположим, с правительством (президента Украины Петра) Порошенко, то завтра придет какой-нибудь (украинский националист Дмитрий) Ярош, который скажет: да Россия нас обманула, договор разрываем, и снова требуем… Все вернется на круги своя", — пояснил Капустин в интервью РИА Новости.

Президент Чешской Республики Милош Земан
© РИА Новости / Алексей Никольский
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По его словам, "предмет договора, который подвержен политической конъюнктуре, имеет слабую перспективу на то, что его заключат".

Еще одна сложность, по оценке юриста-международника, заключается в том, что очень сложно оценить реальный ущерб, который понесло государство Украина.

"Утрата суверенитета над территорией – это политический ущерб. А политический ущерб, как правило, урегулируется политическими средствами", — отметил президент Ассоциации международного права.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Наконец, считает юрист, Россия вообще не может пойти на такую компенсацию, потому что исходит из того, что Крым вступил в состав РФ по свободному решению своих избирателей.

"Эта идея (о компенсации, — ред.) в 2014 году уже некоторыми европейскими юристами и политиками уже поднималась. Но у нас эта идея не получает поддержки по целому ряду причин. Это был (с точки зрения РФ, — ред.) акт суверенного волеизъявления. Мы их (Крым) приняли так, как они сказали… Мы взяли под свой суверенитет с учетом волеизъявления народа, и здесь каких-либо компенсаций быть не может", — считает юрист.

Поэтому идея чешского президента, по оценке юриста, это "такое прекрасное предложение, которое делается, чтобы найти какой-то паллиатив (временное решение, — ред.), чтобы одни не обиделись и вторые были согласны".

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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