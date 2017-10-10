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Второй тур выборов гендиректора ЮНЕСКО не принес результатов

19:1210.10.2017
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© РИА Новости / Ю. ПоляковПерейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры ЮНЕСКО. Архивное фотоЗдание штаб-квартиры ЮНЕСКО. Архивное фото
© РИА Новости / Ю. Поляков
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ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Второй тур голосования на выборах генерального директора ЮНЕСКО не увенчался успехом, ни один из кандидатов снова не набрал большинство голосов, передает корреспондент РИА Новости.

Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Анжела Бабенко
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На пост нового руководителя ЮНЕСКО претендуют представители шести стран. В их числе — глава национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам и экс-министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб.

Также за высокую должность борются дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, представляющий Китай заместитель генерального директора ЮНЕСКО Цянь Тан, советник министерства культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей и экс-министр культуры Франции Одри Азуле.

Кандидатуры еще трех претендентов — представителя Гватемалы Хуана Альфонсо Фуэнтеса Сориа, иракского политика Салеха Аль-Хаснави и посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы — были отозваны ранее. Бюльбюль оглы снял свою кандидатуру после первого тура голосования.

Постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Лола Каримова-Тилляева. Архивное фото
© Фото : Lola Karimova
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Первый тур голосования прошел накануне. Тогда в тройку фаворитов вошли кандидаты от Катара, Франции и Египта.

Сутки спустя список финалистов не изменился. Представитель Катара получил 20 голосов, Франции — 13, Египта — 12. Представители Китая и Вьетнама получили по пять голосов, кандидат от Ливана — три голоса. Набрать 30 необходимых для победы голосов из 58 не удалось ни одному кандидату.

Следующий этап голосования состоится а среду. Ожидается, что имя нового лидера будет названо до 13 октября.

Утверждение победившего в выборах кандидата произойдет в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью.

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