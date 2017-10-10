Полиция Дубая испытала российский ховербайк

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Полицейские Дубая совместно с российской компанией Hoversurf провели успешные испытания ховербайка Scorpion-3 — "летающего мотоцикла", сообщает телеканал RT.

Испытания состоялись в рамках технологической выставки GITEX, которая проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов с 8 по 12 октября. Аппарат поднялся на высоту 28,5 метра и продемонстрировал скороподъемность в пять метров в секунду, установив, таким образом, новый рекорд высоты полета для транспортных средств подобного рода, присутствующих на рынке.

Александр Атаманов, основатель проекта, назвал испытания "невероятными", пишет RT.