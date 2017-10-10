Киев считает неприемлемым предложение президента Чехии по Крыму

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Киев считает неприемлемым предложение президента Чехии по компенсации за Крым, оно является откровенным цинизмом и выходит за политические рамки, заявляет МИД Украины.

Ранее во вторник президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

Как отмечается на сайте МИД, на Украине "с возмущением восприняли" высказывания Земана во время его выступления на сессии Парламентской ассамблеи СЕ. Попытка предложить "легитимизацию аннексии АР Крым путем "продажи" части нашей территории" является абсолютно неприемлемой для современной Европы, заявило внешнеполитическое ведомство.

"Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом. Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой", — говорится в заявлении МИД.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".