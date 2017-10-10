ОБСЕ: почти 400 жителей Донбасса погибли или получили ранения в этом году

ЛУГАНСК, 10 окт — РИА Новости. Почти 400 мирных жителей погибли или получили ранения из-за конфликта в Донбассе с начала года, заявил на брифинге в Луганске первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Несмотря на то, что случаи нарушений режима прекращения огня в цифрах сейчас очень низкие, люди все еще умирают и получают ранения. С начала текущего года и по сегодняшний день миссия подтвердила 398 случаев жертв (погибшие и раненые — ред.) среди гражданского населения", — сказал Хуг.

По его словам, это число на 16% больше, чем зафиксировали за такой же период в 2016 году.