"Открылись врата в рай": польский болельщик рассказал, чего ждет от ЧМ-2018

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. После выхода сборной Польши в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2018 года, которая пройдет в России, польский болельщик Водзислав Сморавский рассказал Sputnik Polska о том, чего в стране ждут от турнира.

Сморавский ожидает огромного интереса к чемпионату со стороны польских болельщиков. По его словам, во многом это связано с тем, что им не придется ехать слишком далеко. "Будем так называемым "двенадцатым игроком". Думаю, что в ходе матчей команде не раз удастся почувствовать, что она играет "у себя дома", — сказал он.

По его мнению, в России польских болельщиков примут тепло, несмотря на "специфическую историю" отношений двух стран. "Русские — народ очень дружелюбный и, как и все славянские народы, милый и гостеприимный", — сказал Сморавский.

Отвечая на вопрос о возможных инцидентах, он не исключил, что вместе с болельщиками приедут настоящие хулиганы, "для которых главное — помахать кулаками и подраться", однако подчеркнул, что это всего лишь отдельные маргиналы, а основная масса будет просто поддерживать свою команду. "Вообще болельщики любой страны должны быть готовы ко встрече с псевдоболельщиками, хулиганами, в том числе и с собственными. Но, в общем, я думаю, все будет здорово и мило", — пояснил он Sputnik Polska.

Кроме того, Сморавский отметил, что большинство стадионов, на которых пройдут матчи турнира, уже готовы и выглядят достойно. "В этот чемпионат вложено много средств. Судя по Олимпийским Играм, состоявшимся в Сочи, президент Путин не жалеет на это денег", — добавил он.

"Я сегодня в инете прочел забавный твит — "Вот и открылись врата в рай. Мы едем в Россию". Нам, пожалуй, и в голову не пришло бы, что в России нас может ждать рай, но оказалось, что в чем-то он нас и правда ждет", — заключил Сморавский.

В минувшее воскресенье поляки со счетом 4:2 обыграли команду Черногории в матче заключительного тура отборочного цикла ЧМ-2018 в европейской зоне. Сборная Польши с первого места в группе Е вышла в финальную стадию турнира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.