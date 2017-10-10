В Мексике убили девять человек в туристических районах

МЕХИКО, 10 окт — РИА Новости. Девять человек были убиты в минувший понедельник в туристических районах мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния: восемь погибли в городе Ла-Пас, еще один — в муниципалитете Лос-Кабос, сообщили местные власти.

По данным генеральной прокуратуры штата, группа вооруженных бандитов ворвалась в жилой дом в Ла-Пасе и убила находившихся там трех человек. Еще двое были застрелены под мостом на юге города, трое погибли от пуль убийц в районах Франсиско Вилья и Лос-Оливос.

В Лос-Кабосе одного человека застрелили прямо на улице города Сан-Хосе-дель-Кабо, когда он ехал за рулем своего автомобиля.

Это уже не первая вспышка насилия в этом туристическом штате Мексики. Так, весной за два дня в туристической зоне между известными курортами Кабо-Сан-Лукас и Сан-Хосе-дель-Кабо были убиты шесть человек.

Власти считают, что всплеск насилия может свидетельствовать о росте активности преступных группировок, причастных к наркотрафику на этой туристической территории Мексики.