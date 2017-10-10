На юге ДНР завершили строительство ЛЭП взамен поврежденной обстрелами

ДОНЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Новая линия электропередачи создана на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики взамен поврежденной в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

Новоазовский район находится на юге ДНР. Ряд его населенных пунктов расположены у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам.

"В Новоазовском районе республики завершено строительство новой высоковольтной линии. Она позволит удвоить надежность энергоснабжения всего района, в котором насчитывается около 15 тысяч абонентов, или порядка 40 тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данны ведомства, ЛЭП, которая обеспечивала электроснабжение района, была перебита при обстрелах со стороны украинских силовиков еще зимой этого года. Подача напряжения осуществлялась по резервной линии.

"Но ее длина и сечение не позволяли передавать ту мощность, которая требовалась в часы пиковых нагрузок. Теперь у нас есть резерв на случай аварийного выхода из строя одной из линий. Подача тепла и света в дома жителей Новоазовского района будет обеспечена с двойной надежностью", — добавили в ведомстве.

По информации министерства, протяженность новой ЛЭП — 10 километров.