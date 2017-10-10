Додон поблагодарил Путина за решение миграционного вопроса

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 10 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил власти РФ за решения по миграционному вопросу; Путин отметил, что это сделано для поддержки усилий по нормализации отношений между странами.

Заняв должность президента 23 декабря 2016 года, Додон совершил несколько официальных визитов в Москву и провел ряд встреч с лидером России Владимиром Путиным. В результате стороны достигли договоренностей по вопросам миграционной политики и экспортным поставкам. Во вторник молдавский президент отметил, что по итогам 10 месяцев текущего года можно говорить о положительных сдвигах в отношениях стран.

"За этот период у нас существенно вырос экспорт молдавских товаров на российский рынок – 17% за первые 7 месяцев этого года", — сказал Додон.

"Я хочу еще раз сказать спасибо за решение проблемы в отношении мигрантов. Несколько десятков тысяч (человек) получили возможность решить свои проблемы и легализоваться. Были, безусловно, и проблемы, не всем нравится возобновление нашего стратегического партнерства, были и внутри страны, и внешне некоторые попытки спровоцировать на конфронтацию руководство наших стран", — добавил он.

Но, несмотря на это, по словам молдавского президента, контакты между РФ и Молдавией продолжаются.

В свою очередь Путин отметил, что решения принимались в качестве поддержки усилий главы Молдавии.

"Решения, которые были приняты в ходе и результате наших переговоров, имею ввиду либерализацию, связанную с трудовыми мигрантами, открытие сегментов российского рынка, я должен прямо сказать, что это сделано не то чтобы авансом, но с целью поддержки ваших усилий, направленных на нормализацию российско-молдавских отношений", — сказал Путин.