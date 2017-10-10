Вице-премьер Испании заявил, что в Каталонии раздают невыполнимые обещания

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Власти Каталонии, раздавая невыполнимые обещания остаться в ЕС и еврозоне в случае независимости, лгут жителям автономного сообщества, заявила заместитель председателя испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария.

Выступая в сенате, она перечислила обещания, которые в последнее время давали различные каталонские политики, в частности, что в случае независимости Каталония останется в ЕС и в еврозоне. "Это то, что предлагают каталонцам – ложь. Я прошу подумать, пока есть время, принять справедливое решение. Сейчас они предлагают только разрушение. Я взываю к их совести", — сказала вице-премьер, отвечая на вопросы сенаторов.

"Настало время для диалога, но только в рамках закона, потому что не может быть посредничества между демократией и тиранией, между законом и нарушением норм. Я призываю всех, кто несет ответственность в правительстве Каталонии: Каталонии и правительству Испании нужна выдержка", — добавила Сантамария.

Она признала, что в настоящее время Испания "переживает один из самых сложных моментов в истории демократии", и в эти моменты "требуются здравый смысл и благоразумие".

Ожидается, что 10 октября глава женералитета Карлес Пучдемон представит парламенту Каталонии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Не исключено, что парламент — в соответствии с законом о референдуме, принятым 6 сентября, — провозгласит независимость Каталонии от Испании в одностороннем порядке, хотя официально такого пункта в повестке дня пока нет.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".