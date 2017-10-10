В Белоруссии лекция российского историка стала предметом расследования МВД

МИНСК, 10 окт — РИА Новости. Белорусская милиция проводит проверку по факту возможного распространения в Гродно во время лекции российского историка Петра Рябова литературы экстремистского характера, сообщили во вторник в пресс-службе управления внутренних дел Гродненского областного исполнительного комитета.
Собеседник агентства воздержался от комментариев относительно того, действительно проводились ли задержания, в том числе российского гражданина. Он также воздержался от ответа на вопрос, имеются ли у белорусской милиции претензии к самому российскому историку. Он призвал дождаться результатов проводимой проверки, отметив, что она займет некоторое время.
Там отмечается, что из помещения были конфискованы печатные издания. При этом правозащитники утверждают, что основанием для задержания стало проведение "несанкционированного массового мероприятия".