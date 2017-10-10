В Белоруссии лекция российского историка стала предметом расследования МВД

МИНСК, 10 окт — РИА Новости. Белорусская милиция проводит проверку по факту возможного распространения в Гродно во время лекции российского историка Петра Рябова литературы экстремистского характера, сообщили во вторник в пресс-службе управления внутренних дел Гродненского областного исполнительного комитета.

"Поступило сообщение о распространении литературы экстремистского характера. В настоящее время проводится проверка по факту распространения такой литературы", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы, комментируя распространенную в белорусских СМИ информацию о срыве сотрудниками милиции лекции российского историка и о задержаниях ее участников.

Собеседник агентства воздержался от комментариев относительно того, действительно проводились ли задержания, в том числе российского гражданина. Он также воздержался от ответа на вопрос, имеются ли у белорусской милиции претензии к самому российскому историку. Он призвал дождаться результатов проводимой проверки, отметив, что она займет некоторое время.

Как сообщается на сайте незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна", 9 октября в Гродно в помещении, где проходила встреча с российским историком, философом и исследователем анархизма Рябовым ворвались сотрудники милиции. Правозащитники сообщили, что милиция задержала около 20 человек, в том числе и лектора, а в самом помещении прошел обыск.

Там отмечается, что из помещения были конфискованы печатные издания. При этом правозащитники утверждают, что основанием для задержания стало проведение "несанкционированного массового мероприятия".