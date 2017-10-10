Хакеры похитили у США и Южной Кореи "план войны" против КНДР, узнали СМИ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Северокорейские хакеры похитили массив засекреченных документов, в которых описываются планы Вашингтона и Сеула на случай войны с Пхеньяном, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителя правящей Демократической партии Южной Кореи Ли Чоль Хи.

В Сеуле полагают, что хакеры могли получить доступ к оперативному плану 5015, в котором детально описывается, каким образом США и Южная Корея будут ликвидировать руководство КНДР. У злоумышленников якобы также мог оказаться план 3100, описывающий ответные действия союзников при "локализованных провокациях" со стороны Пхеньяна.

По словам депутата, всего хакеры выкрали 235 гигабайт файлов, однако в Сеуле смогли установить содержание лишь пятой их части. Утверждается, что среди похищенных документов также есть схемы взаимодействия южнокорейского спецназа с американскими военными, информация о электростанциях и военных объектах.

КНДР неоднократно связывали с масштабными мировыми кибератаками. Так, обвиняли в организации атаки вируса WannaCry, заразившего более 200 тысяч пользователей в 120 странах. В Северной Корее обвинения назвали смехотворными, а в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США, чья программа использовалась при атаке, не стали связывать вирус напрямую с КНДР.