Сенатор: сейчас Украина не может быть чьим-либо стратегическим партнером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко во время церемонии официальной встречи в Киеве. 9 октября 2017

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко во время церемонии официальной встречи в Киеве. 9 октября 2017

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Украина в ее нынешнем состоянии в принципе не может считаться чьим-либо стратегическим партнером, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко договорился скоординировать действия по вопросам безопасности в черноморском регионе.

"Я бы не стал здесь забегать вперед, давая какие-либо категорические оценки. Как говорится, время покажет, что кроется за словами президента Турции: обычный ритуал или нечто большее. Пока же к этому следует относиться как к постороннему шуму: немного раздражает, конечно, но ничего страшного", — сказал Клинцевич РИА Новости.

Он также назвал бессмысленным любое обсуждение вопросов безопасности черноморского региона без участия России, не говоря уже об их решении.

Что касается отношений между Украиной и Турцией, то это дело, разумеется, этих двух стран, добавил сенатор. "Со своей стороны могу выразить только удивление: неужели не все еще понимают, что Украина в ее нынешнем состоянии в принципе не может быть стратегическим партнером", — заключил Клинцевич.