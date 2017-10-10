МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Принимая законы о возможной смене пола в подростковом возрасте, пропаганде однополых браков, Европа идет по пути размывания общечеловеческих ценностей, считает сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

Ранее греческий парламент проголосовал за законопроект, разрешающий несовершеннолетним детям с 15 лет менять пол.

"Это же кошмар, дети до 18 лет – это дети. Эта норма закреплена и в международной конвенции по правам ребенка", — сказала Лахова РИА Новости во вторник.

По ее словам, принимая подобные законы, "Европа идет по пути размывания общечеловеческих ценностей, разрешая подросткам менять пол, пропагандируя однополые браки", сказала законодатель.

Лахова уверена, что в России такое невозможно. "У нас сильны традиционные семейные ценности, в России принятая концепция семейной политики", — отметила она.

Парламентарий подчеркнула, что многие инициативы, которые Европа пытается нам навязать, мы фильтруем.