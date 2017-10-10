МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Принимая законы о возможной смене пола в подростковом возрасте, пропаганде однополых браков, Европа идет по пути размывания общечеловеческих ценностей, считает сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.
Ранее греческий парламент проголосовал за законопроект, разрешающий несовершеннолетним детям с 15 лет менять пол.
По ее словам, принимая подобные законы, "Европа идет по пути размывания общечеловеческих ценностей, разрешая подросткам менять пол, пропагандируя однополые браки", сказала законодатель.
Лахова уверена, что в России такое невозможно. "У нас сильны традиционные семейные ценности, в России принятая концепция семейной политики", — отметила она.
Парламентарий подчеркнула, что многие инициативы, которые Европа пытается нам навязать, мы фильтруем.