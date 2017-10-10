Обновленная игрушка Тамагочи поступит в продажу в США

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Обновленная версия игрушек Тамагочи, которые представляют собой электронных домашних питомцев, вернется в продажу в США, сообщила во вторник газета Daily Mail.

Игрушка Тамагочи впервые появилась в 1996 году и быстро завоевала сердца людей. По всему миру было продано более 76 миллионов игрушек. В апреле компания Bandai вновь выпустила оригинальную версию Тамагочи образца 1996 года с шестью доступными персонажами. До сих пор новую игрушку можно было приобрести в Японии.

"Это получило такой невероятный отклик от фанатов по всему миру, что нас стали просить вернуть ее в США, что мы и сделали", — сообщил изданию представитель компании Bandai America.

Обновленная версия любимой игрушки 90-х значительно меньше оригинальной, но функциональная часть осталась прежней. Игрушка выпускается в шести разных дизайнах корпуса, с шестью разными виртуальными питомцами.

Предзаказ на Тамагочи можно сделать с 10 октября в интернет-магазине Amazon. Стоимость игрушки составляет 15 долларов. На полки обычных магазинов в США Тамагочи поступят 5 ноября. Игрушку можно будет приобрести во многих крупных сетях, включая Walmart, Target и Toys R Us.

Как сообщил изданию представитель компании Bandai, в октября игрушка появится и на европейском рынке. Однако, чтобы приобрести электронного домашнего питомца, покупателям придется поспешить, так как партия ограничена.

"Создано ограниченное количество специально для американского рынка. Их будет легко найти, но я определенно не стал бы ждать", — заявил представитель компании.