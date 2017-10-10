Обновленная игрушка Тамагочи поступит в продажу в США

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Обновленная версия игрушек Тамагочи, которые представляют собой электронных домашних питомцев, вернется в продажу в США, сообщила во вторник газета Daily Mail.
"Это получило такой невероятный отклик от фанатов по всему миру, что нас стали просить вернуть ее в США, что мы и сделали", — сообщил изданию представитель компании Bandai America.
Обновленная версия любимой игрушки 90-х значительно меньше оригинальной, но функциональная часть осталась прежней. Игрушка выпускается в шести разных дизайнах корпуса, с шестью разными виртуальными питомцами.
Как сообщил изданию представитель компании Bandai, в октября игрушка появится и на европейском рынке. Однако, чтобы приобрести электронного домашнего питомца, покупателям придется поспешить, так как партия ограничена.
"Создано ограниченное количество специально для американского рынка. Их будет легко найти, но я определенно не стал бы ждать", — заявил представитель компании.