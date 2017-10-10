В Лондоне произошло очередное нападение с кислотой

ЛОНДОН, 10 окт — РИА Новости, Мария Табак. Очередное нападение с использованием кислоты произошло в британской столице, сообщил во вторник РИА Новости представитель столичной полиции Лондона.
"На данном этапе мы считаем это проявлением агрессивного поведения на дороге", — добавил представитель полиции.
Нападения с применением кислоты в Лондоне происходят довольно часто. По данным мэрии британской столицы, в 2016 году в Лондоне были зарегистрированы 455 правонарушений, связанных с использованием кислоты при нападении на людей, а в первом квартале 2017 года было более 100 случаев подобных нападений.
В связи с обилием подобных инцидентов глава МВД страны Амбер Радд недавно объявила, что в Великобритании будет запрещена продажа кислоты лицам моложе 18 лет, а также будет резко ограничена продажа населению серной кислоты.