В Лондоне произошло очередное нападение с кислотой

ЛОНДОН, 10 окт — РИА Новости, Мария Табак. Очередное нападение с использованием кислоты произошло в британской столице, сообщил во вторник РИА Новости представитель столичной полиции Лондона.

"Сотрудники полиции и службы скорой помощи прибыли в Баркинг на востоке Лондона, где двое мужчин получили не угрожающие жизни повреждения в результате нападения с использованием разъедающего ткани вещества", — сказал собеседник агентства.

"На данном этапе мы считаем это проявлением агрессивного поведения на дороге", — добавил представитель полиции.

Нападения с применением кислоты в Лондоне происходят довольно часто. По данным мэрии британской столицы, в 2016 году в Лондоне были зарегистрированы 455 правонарушений, связанных с использованием кислоты при нападении на людей, а в первом квартале 2017 года было более 100 случаев подобных нападений.

Так, в британской столице 14 и 15 июля было совершено шесть нападений с использованием кислоты. В конце сентября несколько мужчин распылили в районе торгового центра Westfield в Стратфорде на востоке Лондона "вредоносную субстанцию". Пострадали шесть человек, трое были госпитализированы.

В связи с обилием подобных инцидентов глава МВД страны Амбер Радд недавно объявила, что в Великобритании будет запрещена продажа кислоты лицам моложе 18 лет, а также будет резко ограничена продажа населению серной кислоты.