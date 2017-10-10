Экс-глава МИД Испании сравнил Пучдемона с лидером КНДР

МАДРИД, 10 окт – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо сравнил председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Господин Пучдемон и северокорейский лидер Ким Чен Ын единственные, кто могут решиться на самоубийство стран в течение нескольких секунд", — заявил бывший глава МИД, отвечая на вопросы журналистов. Заявление Маргальо размещено на сайте газеты ABC.

Он высказал предположение, что глава каталонского правительства во вторник вечером объявит о независимости "с отложенным эффектом", "то есть скажет, что конечная цель – независимость, но они отложат декларацию на некоторое время, чтобы дать возможность для гипотетических переговоров о согласованном референдуме". По словам Маргальо, такой вариант невозможен, пока не будут внесены изменения в конституцию.

Бывший министр назвал события в Каталонии "государственным переворотом", который "начался уже довольно давно, и его транслируют по телевидению во всем мире", и который наносит "огромный ущерб Испании и Каталонии".

Он также предрек дальнейший уход бизнеса из Каталонии. Маргальо призвал премьера Испании Мариано Рахоя "действовать немедленно", поскольку нельзя "продолжать играть" по правилам женералитета.

"Надеюсь, что правительство отреагирует, ударит по столу, скажет, что переменка закончилась, и вы не можете продолжать играть с интересами и чувствами испанцев и каталонцев", — заявил бывший глава МИД.

Ожидается, что 10 октября глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон представит парламенту автономии результаты референдума о независимости, который прошел в автономном сообществе 1 октября. Не исключено, что парламент — в соответствии с законом о референдуме, принятым 6 сентября, — провозгласит независимость Каталонии от Испании в одностороннем порядке, хотя официально такого пункта в повестке дня пока нет.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".