В Париже применили слезоточивый газ для разгона демонстрации профсоюзов

Сотрудники полиции на улице Парижа во время акции протеста против трудовой реформы. 10 октября 2017

Сотрудники полиции на улице Парижа во время акции протеста против трудовой реформы. 10 октября 2017

ПАРИЖ, 10 окт — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции протеста профсоюзов в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

Многотысячное шествие отправилось с площади Республики около 14.30 местного времени (15.30 мск). В голове колонны идут одетые в чёрное молодые люди, лица которых скрыты масками и повязками. На пути следования они разбивали витрины, оставляли надписи на стенах.

Спустя примерно полтора часа после начала шествия, полиция применила слезоточивый газ. Помимо едких паров, в воздухе также висит дымка от шашек.

Во вторник во Франции проходит масштабная забастовка по призыву сразу нескольких ведущих профсоюзов, среди которых — FO, UNSA, CFDT. Из-за акции протеста нарушена работа школ, детских садов, больниц, отменены некоторые авиарейсы в крупных аэропортах страны.

Акции протеста проходят в нескольких десятках французских городов. Их участники заявляют о несогласии с предпринимаемыми правительством шагами по сокращению рабочих мест, урезанию выплат и пособий, а также по индексации зарплат.