В Киеве в ответ на предложение главы Чехии заявили, что Крым не продается

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в ответ на предложение президента Чехии Милоша Земана заявил, что Крым не продается.

Ранее во вторник Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

"Ответ ему один: Крым не продается", — написал Кулеба на своей странице в Facebook во вторник.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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