В Киеве в ответ на предложение главы Чехии заявили, что Крым не продается

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в ответ на предложение президента Чехии Милоша Земана заявил, что Крым не продается.
"Ответ ему один: Крым не продается", — написал Кулеба на своей странице в Facebook во вторник.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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