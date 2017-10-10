ПАСЕ избрала председателя Ассамблеи

СТРАСБУРГ, 10 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) простым большинством в третьем туре избрала кипрского парламентария Стеллу Кириакидес главой организации.
Также на этот пост претендовал литовец Эмануэлис Зингерис.
Кириакидес представляет делегацию Кипра в Ассамблее с 20 июня 2016 года. Она возглавляет комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, входит в уставные органы Ассамблеи. Также Кириакидес — автор докладов по доступу детей в Европе к социальной помощи и докладов, посвященных проблемам диагностики рака груди в Европе.
На прошлой неделе Аграмунт, сославшись на проблемы со здоровьем, подал в отставку, и.о. председателя стал британец Роджер Гейл.