ПАСЕ избрала председателя Ассамблеи

СТРАСБУРГ, 10 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) простым большинством в третьем туре избрала кипрского парламентария Стеллу Кириакидес главой организации.

За неё проголосовали 132 депутата. Кириакидес будет возглавлять Ассамблею до января 2018 года, когда ПАСЕ снова изберёт председателя, но уже из новой политгруппы.

Также на этот пост претендовал литовец Эмануэлис Зингерис.

Кириакидес представляет делегацию Кипра в Ассамблее с 20 июня 2016 года. Она возглавляет комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, входит в уставные органы Ассамблеи. Также Кириакидес — автор докладов по доступу детей в Европе к социальной помощи и докладов, посвященных проблемам диагностики рака груди в Европе.

Кириакидес подписывала ходатайство о смещении экс-главы ПАСЕ Педро Аграмунта с поста. Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии раскритиковали испанца за его мартовскую поездку в Сирию.

На прошлой неделе Аграмунт, сославшись на проблемы со здоровьем, подал в отставку, и.о. председателя стал британец Роджер Гейл.