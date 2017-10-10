ПАСЕ приняла проект резолюции с критикой украинского закона об образовании

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник приняла базовый проект резолюции с критикой нового украинского закона об образовании, заявила первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционного блока" Юлия Левочкина.

В соответствии с новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

"В проекте резолюции говорится, что новый закон об образовании предусматривает значительное сокращение объема ранее закрепленного права национальных меньшинств на образование на родном языке. Ассамблея подчеркивает, что такой подход не содействует принципу "жизни вместе", — заявила Левочкина, ее слова в понедельник цитирует пресс-служба партии "Оппозиционный блок".

По ее словам, Ассамблея рекомендует украинским властям пересмотреть вопрос об образовании в отношении языков меньшинств, и подчеркивает, что не должно быть дискриминации в отношении лиц, которые принадлежат к коренным народам и национальным меньшинствам. Левочкина обратила внимание, что по мнению Ассамблеи, трехлетний переходной период, предусмотренный в законе, слишком короткий и следует пересмотреть сроки проведения реформы образования.

Политик также сказала, что до среды все члены Ассамблеи могут подавать поправки к базовому проекту резолюции. В четверг Ассамблея рассмотрит этот вопрос на пленарном заседании и примет документ.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.