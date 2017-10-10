В ЛНР готовы разминировать участок у Золотого для открытия нового КПП

ЛУГАНСК, 10 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова разминировать участок в районе населенного пункта Золотое для открытия в этом районе пункта пропуска через линию соприкосновения, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили, что готовы открыть пункт пропуска через линию соприкосновения рядом с населенным пунктом Золотое после разминирования дороги и прилегающих участков, а также создания необходимой инфраструктуры. В настоящее время между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией работает только один пункт пропуска. Он расположен в Станице Луганской.

"Народная милиция готова приступить к разминированию участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое для последующего открытия в этом районе пункта пропуска через линию соприкосновения для мирных жителей", — сообщил Марочко.

По словам собеседника агентства, для начала этого процесса, в первую очередь, необходимо, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обеспечила "зеркальные патрули" по обе стороны линии соприкосновения на данном участке, так как основная часть территории, которую необходимо разминировать расположена в "серой" зоне, неконтролируемой ни одной из сторон конфликта.

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