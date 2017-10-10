Песков прокомментировал реакцию Венгрии и закон Украины об образовании

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 10 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Венгрии указывают на непродуманность и несоответствие европейским нормам принятого на Украине закона об образовании.

Ране МИД Венгрии сообщил, что Будапешт намерен инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом в связи с принятием закона об образовании, который ограничивает право национальных меньшинств получать образование на родном языке.

"Было очевидно, что новый закон, который был принят Радой, вызывает очень глубокую озабоченность у ряда европейских стран. И вот это уже, наверное, конкретное проявление, которое лишний раз показывает, что, безусловно, закон не продуман и не соответствует европейским нормам", — сказал Песков.

При этом Песков не стал комментировать заявления МИД Венгрии, отметив, что это внутреннее дело Евросоюза.

В соответствии с новым украинским законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.