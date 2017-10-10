Наблюдатели ОБСЕ не нашли 39 танков и 17 минометов ВСУ в местах хранения

ЛУГАНСК, 10 окт — РИА Новости. Наблюдатели СММ ОБСЕ отметили отсутствие 39 танков и 17 минометов в одном из мест хранения отведенного вооружения украинских силовиков в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СММ.

С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"Команда миссии еще раз посетила три правительственные постоянные места хранения вооружения, которые располагаются за пределами соответствующих линий отвода, и отметила, что там по-прежнему отсутствуют 17 минометов (четырнадцать 2Б11 и три 2Б9М "Василек", 82 мм) и 39 танков (девять Т-80, девять Т-64 и двадцать один Т-72)", — сообщили в пресс-службе.

По данным СММ ОБСЕ, 6 октября в подконтрольных правительству районах наблюдатели миссии видели боевую машину типа БМП, стоявшую вблизи Золотого, а седьмого октября в этом районе были зафиксированы БМП-2 и ББМ с установленным на нее крупнокалиберным пулеметом.

"В подконтрольных правительству районах миссия зафиксировала бронированную машину (БРДМ), автоматический гранатомет (типа АГС) и БТР-4, стоявшие возле села Макарово (19 км к северо-востоку от Луганска)", — сообщили в пресс-службе.,

По данным наблюдателей миссии, 7 и 8 октября команда СММ также видела семь бронированных машин возле подконтрольной украинским силовикам Попасной.

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