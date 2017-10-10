Парламент Греции разрешил детям с 15 лет менять пол

АФИНЫ, 10 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческий парламент проголосовал за законопроект о "Юридическом признании гендерной идентичности", разрешающий несовершеннолетним детям с 15 лет менять пол.

Несмотря на то, что соответствующая статья законопроекта не набрала большинства голосов, она оказалась принята в виду особенностей греческого законодательства.

При поименном голосовании статью поддержали 148 депутатов при необходимых для принятия 151. Против были 124 депутата и 13 воздержались. Поскольку были воздержавшиеся, статья считается принятой.

"Стало законом само собой разумеющееся личное право, средневековая и чуждая (оппозиционная партия "Новая демократия") НД Георгиадиса и Мицотакиса была побеждена", — написала официальный представитель СИРИЗЫ Рания Свингу в Twitter.

Всего в голосовании участвовали 285 депутатов из 300.

Раскол в правящей коалиции

Итоги голосования стали сенсацией – впервые правительство не смогло собрать большинство. У правящей коалиции 153 голоса, что дает ей возможность проводить нужные правительству законопроекты. Однако на этот раз произошел раскол.

"За" проголосовали даже не все депутаты правящей партии СИРИЗА – 140 депутатов из 144.

Младший партнер — партия "Независимые греки" АНЭЛ (восемь из девяти депутатов) проголосовала против спорной статьи 3, которая дает право несовершеннолетним с 15 лет на смену пола. Лидер АНЭЛ, министр национальной обороны Панос Камменос на голосовании не присутствовал, поскольку во вторник находится с визитом в Бразилии, однако по доверенности проголосовал против. Против была и министр туризма Елена Кундура. Один депутат фракции проголосовал "за".

Отказались поддержать законопроект депутаты оппозиции – консервативная "Новая демократия", внесшая свой законопроект по вопросу о смене пола с 18 лет при ряде условий, ультраправая "Золотая заря", Компартия Греции КПГ, "Союз центристов".

"Демократический сбор" (ДИСИ, возглавляемая левоцентристской ПАСОК коалиция) решил воздержаться, исходя из решения партии не голосовать за законодательные инициативы, которые не поддерживаются обоими правительственными партнерами. "За" проголосовал депутат ДИСИ Фанасис Теохаропулос, проигнорировавший партийное решение.

Поддержали статью шесть из 11 депутатов партии "Потами" ("Река"), хотя ее лидер заявил, что не поддержит ни один законопроект коалиции СИРИЗА-АНЭЛ.

Остальные статьи закона, не имеющие отношения к гендерной идентичности, были приняты большинством голосов.

Спорный вопрос

По утверждению авторов, законопроект направлен на защиту прав транссексуалов, которые сталкиваются с трудностями в повседневной жизни, унижением, притеснением. Защита прав предусмотрена Европейской конвенцией по правам человека. Согласно законопроекту, "после первой гендерной коррекции" заинтересованное лицо может потребовать свой предыдущий пол.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая в парламенте, заявил, что законопроект защитит сограждан, которых на протяжении десятилетий государство не замечало, обеспечит право на самоопределение для каждого человека. Премьер заявил, что голосование за законопроект, разрешающий детям менять пол, — "это также акт храбрости", призванный защитить уязвимую часть общества. Во время речи Ципраса почти половина мест депутатов СИРИЗА в парламенте была пуста, что бывает редко.

Однако призывы Ципраса не у всех встретили поддержку.

Главные разногласия касались возраста, с которого можно принимать решение о смене пола. Многие депутаты выступали в принципе против подобного законопроекта, но планы правительства дать несовершеннолетним с 15 лет право решать, при согласии родителей, какой у них пол, вызвали резкие протесты.

Причем эта статья законопроекта затрагивает не только права несовершеннолетних, но и взрослых, представляет собой "ядро" законопроекта, и без нее не имеет смысла весь текст. В других статьях закона, несмотря на его название, речь, в частности, шла о поддержке малоимущих граждан, которые не могут выплачивать долги.

"Золотая заря" заявила, что закон – "продолжение преступлений коммунистической революции 1917 года".

Компартия признает право изменять пол на юридических документах, в случае, если человек чувствует, что по биологическим, социальным и другим причинам принадлежит к другому полу. Однако правовое признание индивидуальных прав должно основываться на определенных объективных критериях, а смена пола должна быть результатом зрелого мышления и основываться на знании ряда факторов и последствий этого выбора.

По мнению критиков законопроекта, иррациональные теории СИРИЗА ведут к полному разделению "биологического" и "социального" восприятия пола, игнорируют тот факт, что восприятие человеком гендерной принадлежности формируется определенными историческими, социальными, экономическими, политическими условиями.

Лидер партии "Союз центристов" Василис Левендис сказал, что страну ввергают в период аномалий.

"Ципрас выдвигает вперед интересы незначительной группы, которая, я считаю, душевнобольная. Изменить данный ему пол человека — это ненормальная вещь", — сказал Левендис, которого после этих слов стали обвинять в гомофобии.

Законопроект вызвал резонанс в обществе. Его обсуждению были посвящены прайм-тайм эфиры телеканалов. Между тем опросы телеканалов на улицах греческих городов показали, что даже молодежь считает 15 лет слишком ранним возрастом для принятия решений о будущем по столь чувствительному и сложному вопросу.

Церковь резко раскритиковала законопроект и заявила об ответственности депутатов. "Каждый человек берет на себя ответственность за свой выбор", — сказал архиепископ Афинский и всея Греции Иероним по поводу законопроекта об изменении гендерной идентичности.

"У Церкви твердая позиция по этим вопросам. Мне жаль, потому что у нас столько проблем, голод, нищета, а мы занимаемся такими вещами. Мы не хотим, чтобы дети наши подверглись мучениям. Кто знает, что они нам скажут, когда вырастут?" – сказал Иероним.

Синод Элладской православной церкви на минувшей неделе в заявлении по поводу закона о юридическом признании гендерной идентичности отметил, что пол человека предназначен свыше и на основе психосоматической взаимодополняемости служит тайне жизни и любви. "В этом смысле он не выбирается, но является божественным даром человеку, который должен ценить его", — говорится в заявлении. Церковь напоминает, что мнение гражданина, решившего поменять пол, может впоследствии измениться.

Помимо этого законопроект разрушает священный институт семьи, противоречит морали и здравому смыслу и в основном уничтожает человека, и принятие закона, вместо уменьшения психических расстройств, увеличит их и вызовет опасное социальное явление, а при распространении его действия на учеников он создает взрывную ситуацию и в школах, заявил Синод.

Евродепутат от СИРИЗА Стелиос Кулоглу заявил, что Греция – не Иран, и церковь не должна вмешиваться в дела парламента. "Мы покончили с аятоллами. Одобрение законов церковью происходит только в Иране", — сказал Кулоглу.