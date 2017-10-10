В Иране заявили, что настало время "преподать США новый урок"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Представитель вооруженных сил Ирана Масуд Джазаери заявил, что настало время преподать США "новые уроки", передает агентство ISNA.

"Поведение США тревожит людей всего мира, настало время преподать США новые уроки", — приводит агентство слова Джазаери.

Он предположил, что администрация Дональда Трампа "не понимает ничего, кроме брани, и нуждается во встряске, чтобы уяснить новое значение силы в мире"

Ранее газета Washington Post сообщила, что президент США намерен аннулировать ядерное соглашение с Ираном. В Белом доме заявили, что Трамп скоро представит всеобъемлющую стратегию в отношении Тегерана.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

План вступил в действие 16 января 2016 года. Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.