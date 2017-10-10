Министр обороны Израиля рассказал о новой возможной войне на севере страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт — РИА Новости. Израилю в случае новой войны на севере предстоит вести боевые действия одновременно против Сирии и Ливана, сказал министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Он заявил, что Израиль "всеми силами" стремится предотвратить вооруженный конфликт, но предупредил, что в реалиях "нового Ближнего Востока" он может произойти "в любой день, в любой момент".

"Нам следует быть готовым к любому сценарию, а новая реальность то и дело подбрасывает нам новые вызовы. Если когда-то речь шла о ливанском фронте, то теперь это неактуально. Есть северное направление. При любом варианте развития событий это будет единый театр военных действий, который охватит территорию и Ливана, и Сирии, а противостоять нам будут и (ливанское движение) "Хезболлах", и режим (президента Сирии Башара) Асада, и всевозможные пособники этого режима", — сказал Либерман на встрече с военнослужащими по случаю еврейского праздника Суккот.

По словам министра, в отличие от последнего северного конфликта — Второй ливанской войны 2006 года, которая велась против боевиков "Хезболлах", Израилю не стоит рассчитывать на невмешательство регулярных вооруженных сил Ливана.

"На отдельно взятом ливанском направлении нам придется теперь иметь дело не только с "Хезболлах". Это будет и "Хезболлах", и армия Ливана. Увы, такова реальность", — сказал Либерман.

"Ливанская армия полностью интегрирована в "Хезболлах" и подчинена ее главарям. Ливанская армия перестала быть самостоятельной боевой единицей. Она стала подразделением "Хезболлах", — утверждает министр.