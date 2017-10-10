"Ты проиграла": СМИ узнали, из-за чего поссорились Билл и Хиллари Клинтон

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Супруги Клинтон поссорились из-за книги бывшего кандидата от Демократической партии на выборах, в которой Хиллари пыталась найти объяснение своему поражению, сообщает издание Page Six со ссылкой на автора нескольких книг о семействе Клинтон Эдварда Кляйна.

Перед тем, как отослать издателю рукопись, Хиллари дала ее прочитать своему мужу. Билл внес в текст много правок красным карандашом. "Хиллари отказалась даже читать его правки, и он настолько разозлился, что выкинул всю рукопись в мусорную корзину", — приводит издание слова близкого друга семьи Клинтон.

Билл заявил жене, что в книге та выглядит разозленной и сбитой с толку, а это не те качества, которые стоит проявлять человеку, метившему на должность мирового лидера, пояснил источник. Кроме того, экс-президенту не понравилось название книги "Что случилось". По его мнению, читатели могли ответить на этот вопрос очень просто: "Ты проиграла".

Билл предложил супруге отложить публикацию и переделать рукопись, однако та накричала на него, заявив, что книга закончена и выйдет именно в таком виде. После публикации негативное отношение бывшего президента к книге только усилилось: в ходе турне в поддержку "Что случилось" Хиллари не упускала случая возложить вину на поражение на "российских хакеров", экс-директора ФБР Джеймса Коми и женщин, которые не стали за нее голосовать, пишет Page Six.

В своей новой книге о Клинтон и Трампе, которая выйдет в конце октября, Кляйн утверждает, что за месяц до выборов Билл предупреждал Хиллари, что она проигрывает и ей нужно привлечь на свою сторону избирателей в штатах "Ржавого пояса" (часть Среднего Запада и восточного побережья США. — ред.)". Тогда та отмахнулась от предостережений супруга, заявив, что тот заблуждается, говорится в статье.

Из-за критики Билла и его, как считает Хиллари, "недостатка сочувствия" отношения между супругами сильно испортились. "Они не разговаривают несколько месяцев, а общаются через друзей и адвокатов", — цитирует издание друга семьи.

Вместе с тем, представители как Хиллари, так и Билла опровергли заявления Кляйна, отмечает Page Six.