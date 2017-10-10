В Маастрихте эвакуировали школу из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Эвакуация произведена в школе нидерландского города Маастрихт из-за угрозы взрыва, сообщили местные правоохранители.

"Международная школа на улице Discusworp в Маастрихте эвакуирована из-за угрозы взрыва. Полиция проводит расследование", — сообщается в официальном Twitter полиции нидерландской провинции Лимбург, административным центром которой является Маастрихт.

Между тем, как уточняет местное издание AD со ссылкой на источники в школе, звонок с предупреждением поступил от англоязычного человека, который сообщил о бомбе в здании.