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В мире

Каталония — кто следующий? Грозит ли Европе "эпидемия сепаратизма"

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (427)
21:4010.10.2017
0930
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в БарселонеУчастники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Власти Каталонии решили приостановить процесс провозглашения независимости. К этому призвал депутатов регионального парламента глава автономии Карлес Пучдемон. Свое решение он обосновал необходимостью переговоров с Мадридом, сообщив, что на этом настаивали многие авторитетные лидеры международных организаций, включая генсека ООН и руководителей Евросоюза. Первого октября в автономном сообществе был проведен референдум о независимости. И хотя явка на плебисцит составила лишь 43,03%, но 90,18% из них проголосовали за отделение от Испании. Мадрид итоги референдума не признает, процесс выхода обещает быть долгим и конфликтным, тем не менее он запущен. Как отреагируют на него в других странах Европы, в которых также десятилетиями тлеют сепаратистские настроения? РИА Новости и агентство Sputnik расспросили об этом жителей некоторых из таких стран.

Страна Басков: "Мы с испанцами очень разные"

Шотландия стремится отделиться от Великобритании, Фландрия от Бельгии, Бавария от Германии. В Италии 22 октября пройдет референдум об автономии в "богатых" северных областях Венето и Ломбардия. Корсика также добивается автономии в составе Франции. Процессы эти идут долгие годы, иногда века, иная до сих пор не завершенная борьба за независимость имеет в своем прошлом немало кровавых страниц.

Участники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Стране Басков прошел митинг в поддержку независимости Каталонии

Один из таких примеров — в той же Испании. История национализма басков восходит к концу XIX века, и новая волна ее поднялась в 30-е годы прошлого столетия, когда пришедший к власти диктатор генерал Франсиско Франко упразднил автономию Страны Басков. В конце 50-х возникла леворадикальная националистическая организация ЭТА, выступающая за создание на севере Испании и юге Франции нового суверенного государства.

Покушения на чиновников и жандармов, террористические акты, которые устраивала ЭТА, унесли около тысячи жизней. Хотя еще в 1978-м Страна Басков получила широчайшую автономию и с тех пор пользуется правами, которых нет ни у одного региона Испании, тем не менее ЭТА лишь в 2011 году объявила о полном прекращении вооруженной борьбы. Но от идеи обретения независимости и построения своего государства баски так и не отказались.

© AP Photo / Alvaro BarrientosМужчина во время митинга в Бильбао, Страна Басков. 1 октября 2005
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Мужчина во время митинга в Бильбао, Страна Басков. 1 октября 2005

"Мы не ищем конфронтации с испанскими властями в каких-то чисто политических целях. Просто мы с испанцами очень разные. На самом деле, речь идет об иной национальной идентичности и иной воле. У меня есть собственная культурная, социальная и политическая идентичность, отличная от испанской", — говорит 35-летний Асьер Габикагохеаскоа из Бильбао. По основной специальности он инженер-компьютерщик, но обладает также дипломом по филологии и лингвистике бакского языка.

Это очень разные общества, имеющие разные ценности и разные цели. Но реализация этих целей становится невозможной, поскольку Страна Басков, как и Каталония, подчиняется воле испанского большинства, объясняет он.

В то же время Асьер Габикагохеаскоа не верит, что если в Стране Басков пройдет референдум о независимости, то победят сторонники отделения от Испании, — по его словам, это обусловлено властью баскской олигархии, которая тесно связана с испанской экономикой и получает выгоду от специального налогового режима автономных сообществ Эускади и Наварры в пределах Испании.

Баскская сепаратистская группировка ЭТА начала разоружение. Архивное фото
© AP Photo / Bob Edme
СМИ: баскская ЭТА назвала разоружение средством достижения независимости

Он "с осторожностью" относится к событиям в соседней Каталонии, хотя и считает, что там процесс отделения, в отличие от Страны Басков, основан на очень широкой социальной базе, твердой, решительной и последовательной, потому каталонцы заслуживают всяческого уважения.

"Многие люди вокруг меня с нетерпением ждут подобного процесса здесь, но результаты тут будут другими, потому что здесь иной политический состав и баланс. Да, я думаю, что если Каталония сможет стать независимой, ситуация в Испании сильно изменится для всех ее граждан, и это отразится и на Стране Басков. Что, возможно, приведет к тому, что чаша весов склонится в сторону аналогичного процесса и у нас", — говорит Асьер Габикагохеаскоа.

© AFP 2017 / Ander GilleneaУчастники митинга в поддержку независимости Каталонии в Сан-Себастьяне, Страна Басков. 3 октября 2017
© AFP 2017 / Ander Gillenea
Участники митинга в поддержку независимости Каталонии в Сан-Себастьяне, Страна Басков. 3 октября 2017

"То, что происходит в Каталонии, порождает очень сильные эмоции в Стране Басков. Насилие со стороны полиции пробуждает политическую сознательность у других этнических образований в составе Испании, в частности у нас. Политики этого региона ждут развития событий, чтобы понять, как действовать дальше", — сказал президент баскского политического консалтингового центра Ekai Center Адриан Селайя.

Шотландия и Уэльс: "Не хотим подчиняться чужой монархии"

Как только большинство подданных Ее Величества в Великобритании высказалось за выход из Европейского союза, Холируд (парламент Шотландии) сразу проголосовал за проведение повторного референдума — о независимости. Первый такой плебисцит там прошел в 2014 году, и тогда большинство (55,3%) избирателей высказалось за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве. Лидеры Шотландской национальной партии уверены, что теперь результаты будут другими — шотландцы, в отличие от остальных британцев, не хотят расставаться с ЕС: 62% шотландских избирателей высказались против Brexit.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкУличная агитация в Эдинбурге. 16 сентября 2014
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Уличная агитация в Эдинбурге. 16 сентября 2014

Организатор кампании "Надежда выше страха" ("Hope Over Fear") Томми Шеридан из Глазго надеется, что референдум состоится через год. Самое позднее — весной 2019 года.

"Как только мы проголосуем за независимость, Шотландия окажется в уникальной позиции: она впервые получит то правительство, за которое она проголосовала, мы сами будем принимать решения, которые определят наше будущее и нашу судьбу. Валюта, членство в ЕС, форма правления — монархия или республика — все эти вопросы будут решать сами шотландцы на референдумах. В независимой Шотландии вместо чужой монархии, управляющей нами, все будет решать сам суверенный народ", — говорит Томми Шеридан.

Он желает каталонцам стоять на своем и добиваться своего суверенитета, не боясь репрессий со стороны испанских властей, и считает, что на Каталонию с надеждой смотрят из разных уголков Европы, в том числе из Шотландии. Так же смотрят на нее и из другой части Великобритании — Уэльса, утверждает Йестин ап Роберт, возглавляющий уэльское движение за независимость.

Сторонники независимости Шотландии во время демонстрации в Глазго. Архивное фото
© AFP 2017 / Andy Buchanan
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"Мы не просто поддерживаем независимость Каталонии, мы поддерживаем независимость любых народов, которые хотят быть самоуправляемыми. Под самоуправлением я имею в виду полную государственность. Каталонский опыт особенно важен потому, что это страна в Западной Европе, такая же, как Уэльс и Шотландия, у нее такие же проблемы, как у Уэльса и Шотландии, в том смысле, что она лишена возможности управлять собой и сама распоряжаться заработанными ею богатствами", — говорит Роберт.

Он уверен, что победа каталонских сепаратистов станет мощной поддержкой всем европейским народам, стремящимся к суверенитету.

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. 3 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. 3 октября 2017

Бавария: "Каталония нам поможет"

Каталония — самый мощный в экономическом отношении регион Испании. В 2016 году его валовой внутренний продукт превысил 223 миллиарда евро, что составляет почти пятую часть ВВП всей страны. По словам профессора Католического университета Чили Роберто Дурана, лишившись Каталонии, Испания потеряет одного из "трех китов" своей экономики — наряду с Барселоной, это аграрные южные регионы и Страна Басков с развитой промышленностью.

Федеральная земля Бавария в экономическом рейтинге Германии не столь весома, как Каталония в Испании, — она занимает лишь второе место после земли Северный Рейн — Вестфалия, хотя прошлогодний баварский ВВП в 2,5 раза больше каталонского: 576 миллиардов евро.

Бавария. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Наумов
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"Еще в 70-х годах прошлого века в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые подписали в том числе Испания и Германия, было зафиксировано право народов на самоопределение. То, что каталонцы, как и баварцы, — это отдельный народ, абсолютно не подлежит сомнению. И тем самым они имеют право на самоопределение", — говорит председатель Баварской партии, выступающей за самоопределение региона, 53-летний Флориан Вебер.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПлощадь Мариенплац в Мюнхене
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Площадь Мариенплац в Мюнхене

"Когда Каталония станет самостоятельной, это станет образцом для развития событий у нас. Все-таки, согласно последнему опросу, выполненному Yougov, 32% баварцев выступают за самостоятельную Баварию", — отмечает он. Вебер напоминает, что еще несколько лет назад этот показатель составлял 21%, и надеется, что когда-нибудь число сторонников суверенитета составит большинство.

В отличие от политических движений Каталонии, Баварская партия, поддерживаемая большинством, не сможет инициировать референдум, поскольку Основной закон страны запрещает выход Баварии из состава ФРГ. Такое решение принял Федеральный конституционный суд в начале текущего года.

"Центр забирает все больше прав — что в области культуры, что в школьном образовании, что в финансовой политике. Это неправильный путь", — убежден Вебер. В ЕС такая же ситуация. Мирную Европу можно создать только в том случае, если страны смогут пользоваться правом на самоопределение, считает он. Глава Баварской партии уверен: люди в регионах хотят впредь сами определять свою жизнь.

Корсика: "Мы будем добиваться автономии"

"В отличие от Каталонии, мы не формулируем такую повестку дня, как обретение полной независимости для Корсики. Требования жителей этой территориальной общности не выходят за рамки создания более полноценной автономии. Она позволит Корсике стать полноправным игроком в Средиземноморском регионе. Таким, какими ныне являются Каталония, Сардиния, Тоскана", — говорит депутат Национального собрания Франции от департамента Верхняя Корсика Жан-Феликс Аквавива.

"Мы сказали Парижу: давайте покончим с длившимся сорок лет непониманием, вместе с его трагедиями, конфликтами, политическими преследованиями. Мы выступаем за новую эру партнерства и хотим, чтобы она привела к автономии. Правительство делает вид, что не слышит. Если правительство не захочет нас услышать, отступаться мы не собираемся. За столом переговоров или на улице с транспарантами — мы будем добиваться полноценной автономии любым демократическим путем", — уверяет депутат.

© AFP 2017 / Pascal Pochard-CasabiancaЖан-Феликс Аквавива
© AFP 2017 / Pascal Pochard-Casabianca
Жан-Феликс Аквавива

На протяжении нескольких десятилетий французская администрация не могла остановить на Корсике насилие между родовыми кланами и обеспечить там полноценное действие французских законов. Вооруженная борьба, которую вели радикальные сепаратисты из Фронта национального освобождения Корсики (Fronte di Liberazione Naziunale Corsu, FNLS), становилась невыносимой. Террористические акции против банков и объектов туризма напрямую угрожали экономике.

Молодые люди бросают Коктейли Молотова в полицейских. Остров Корсика, 15 декабря 2016
© AFP 2017 / Pascal Pochard-Casabianca
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В результате переговоров с Парижем в 1991 году Корсика добилась статуса самоуправляемой территории, в результате чего она располагает большим объемом полномочий в сравнении с другими французскими регионами. Это существенно снизило градус напряжения в обществе. Однако в политической жизни острова по-прежнему действует несколько регионалистских и автономистских партий.

"Последние сорок лет Каталония имеет статус полностью автономного региона — со своей администрацией, со своей политической властью, со своим языком. У нас, во Франции, мы такого просто не знаем. Корсиканский народ лишь в начале пути. Я считаю, что потребуется еще много времени и сменится не одно поколение, прежде чем возникнет необходимость поднять вопрос о независимости. Останется ли к тому времени Европа союзом национальных государств? Об этом не знает никто", — говорит экс-евродепутат, член Партии корсиканской нации (Parti de la nation corse), председатель Европейского свободного альянса (ALE, Alliance libre européenne) Франсуа Альфонси.

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