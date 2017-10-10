ЕС должен повлиять на Киев из-за закона об образовании, заявила Матвиенко

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Евросоюз должен предъявить жесткие требования к Украине о соблюдении международных соглашений и норм в связи с принятием Киевом закона об образовании, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам во вторник.
"Это действительно дискриминация по языковому, этническому признаку, нарушение всех международных соглашений, нарушение прав людей", — сказала Матвиенко.
Она назвала "серьезным знаком" в адрес Киева заявление МИД Венгрии, который сообщил, что Будапешт намерен инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом в связи с принятием закона об образовании.
"Евросоюз должен обязать Украину привести этот закон в соответствие с международными требованиями", — уверена Матвиенко.
Она подчеркнула, что в европейской политике вновь отмечается негативная практика двойных стандартов. Она пояснила, что, если со стороны европейских структур возникают какие-то вопросы по поводу российского законодательства, Москва прислушивается к ним.
Она выразила надежду, что Украина "будет выполнять свои обязательства как европейское государство".
В соответствии с новым украинским законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.
В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.