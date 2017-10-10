ЕС должен повлиять на Киев из-за закона об образовании, заявила Матвиенко

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Евросоюз должен предъявить жесткие требования к Украине о соблюдении международных соглашений и норм в связи с принятием Киевом закона об образовании, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам во вторник.

Украина приняла закон, который ограничивает право национальных меньшинств получать образование на родном языке.

"Это действительно дискриминация по языковому, этническому признаку, нарушение всех международных соглашений, нарушение прав людей", — сказала Матвиенко.

Она назвала "серьезным знаком" в адрес Киева заявление МИД Венгрии, который сообщил, что Будапешт намерен инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом в связи с принятием закона об образовании.

"Евросоюз должен обязать Украину привести этот закон в соответствие с международными требованиями", — уверена Матвиенко.

Она подчеркнула, что в европейской политике вновь отмечается негативная практика двойных стандартов. Она пояснила, что, если со стороны европейских структур возникают какие-то вопросы по поводу российского законодательства, Москва прислушивается к ним.

"Если они вызывают настороженность, мы получаем предписание со стороны Венецианской комиссии, мы делаем выводы, мы не становимся в позу, и если что-то нужно поправить, мы это делаем… Здесь же – полная тишина, сначала Верховная Рада Украины принимает закон об образовании, и только потом он направляется в Венецианскую комиссию", — пояснила Матвиенко.

Она выразила надежду, что Украина "будет выполнять свои обязательства как европейское государство".

В соответствии с новым украинским законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С пятого класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.